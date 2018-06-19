950 TL için 6 ay hapis cezası

Mağusa’da Hulusiler Trading Ltd. isimli iş yerinde çalıştığı sırada farklı tarihlerde şirkete ait 950 TL’yi zimmetine geçiren sanık Levent Toytekin Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nce 6 ay hapse mahkum edildi

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Hulusiler Trading Ltd. isili iş yerinde kasap olarak çalıştığı dönemde 2018 yılı Ocak ve Mart ayı içerisinde müşterilerden tahsil ettiği paralardan toplamda 950 TL’sini şirkete vermeyip sirkat eden sanık Levent Toytekin hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Müstahdem tarafından sirkat” ve “Sahtekarlıkla para temini” davlarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Toytekin 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

950 TL SİRKAT ETMİŞTİ...

Sanık Levent Toytekin, Mağusa’da faaliyet gösteren Hulusiler Trading Ltd. isimli iş yerinde kasap olarak çalıştığı sırada 31 Ocak 2018 tarihinde iş yeri adına Murat Yalçınkaya’dan tahsil ettiği 685 TL’den 450 TL’sini iş yerine vermeyerek sirkat etmişti. Sanık yine 11 Mart 2018 tarihinde ise iş yerinin 511 TL’lik borcunu tahsil etmek amacıyla Mehmet Nur’a giderek maaşından kesinti yapıldığını ve bu nedenle ödemeyi kendisinin alacağını beyan ederek 500 TL’yi alıp sahtekarlıkla para temin etmişti.

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu, sanık Levent Toytekin’i aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın aleyhine getirilen “Müstahdem tarafından sirkat” suçu için 7 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü belirten Beyoğlu, işlenen suçun ciddi ve vahim bir suç olduğunu vurguladı. Beyoğlu, kamu menfaatini ön planda tutarak sanığa verilecek en uygun ve adil cezanın hürriyeti bağlayıcı bir ceza olduğu kanaatine vardıklarını belirten Beyoğlu, sanığı 6 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.