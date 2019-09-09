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937 sürücüye ileri işlem

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Polis tarafından 2-8 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 621 araç sürücüsü kontrol edildi, bunlardan 937’siyle ilgili ileri işleme gidildi.

937 sürücüye ileri işlem
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Polis açıklamasına göre aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 180’i süratli araç kullanmak; 160’ı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak; 105’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak; 55’i trafik levha ve işaretlerine uymamak; 39’u alkollü araç kullanmak; 37’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak; 30’u dikkatsiz sürüş yapmak; 29’u muayenesiz araç kullanmak; 18’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak; 11’i tehlikeli sürüş yapmak; 11’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak; 5’i trafik ışıklarına uymamak; 4’ü "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak; 4’ü koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak; 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak; 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmamak ve 247’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.

66 TRAFİK KAZASI… 18 YARALI

Aynı dönemde KKTC’de toplam 66 trafik kazası meydana geldi; bu kazalardan, 12’si yaralanmayla ve 54’ü hasarla sonuçlandı.

Yaralanma ile neticelenen kazalarda 18 kişi yaralandı.
 
Kazalarda toplam hasar miktarı 418 bin 750 TL olarak hesaplanırken, kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: 

“Lefkoşa 18, Gazimağusa 23, Girne 16, Güzelyurt 6, İskele 3.”

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