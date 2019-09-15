9 yıl sonra kaçak dönerken yakalandı

Mağusa Akyar Kapısı bölgesinden 2010 yılında askeri bölgeyi ihlal ederek Güney’e geçen ve yine ayni yolla önceki gün geri dönüş yapmaya çalışan Hasan Mercanoğulları ve onu aramaya gelen zanlı Suna Karaboğa tutuklandılar

(Kamalı Haber)

Mağusa Akyar bölgesinden 2010 yılında askeri bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçen ve önceki gün yine aynı yol ile ülkeye girmeye çalışırken yakalanan zanlı Hasan Mercanoğulları ve onu aramaya gelen zanlı Suna Karaboğa tutuklanarak dün Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Ali Erbil olayla ilgili bulguları aktardı. Erbil huzurda bulunan zanlı Hasan Mercanoğulları’nın 2010 yılı içerisinde Mağusa'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olan ve 1.Derecede Askeri yasak Bölge ilan edilenAkyar Kara Giriş kapısı yanında henüz tespit edilemeyen hudut taşları arasından 1.Derecede askeri yasak bölgeye gizlice girip, İngiliz Üsler Bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçtiğini söyledi. Polis zanlının aradan geçen 9 yılın ardından önceki gün saat 22.00 raddelerinde Güney Kıbrıs’tan gelerek yine askeri yasak bölgeyi ihlal edip Kuzey Kıbrıs’a giriş yapmak istediği sırada tespit edilerek yakalandığını ve geçiş noktası üzerinde kendisini araba ile almaya gelen zanlı Suna Karaboğa’nın da tespit edilip tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.