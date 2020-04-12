84 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Ülke genelinde dün 84 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise yasağa rağmen açık olduğu tespit edildi.

Polisin açıklamasına göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında dün yapılan denetimlerde, 63 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi. Polis ayrıca 1 iş yerinin de açık bulundurulduğu açıkladı.

Bahse konu şahısları tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.