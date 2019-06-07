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8 yaşındaki Muhammet’in durumu kritik

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Tuzla’da önceki gün oyun oynamak için çıktığı ağaçtan metrelik zemine düşüp, yaralanan 8 yaşındaki Muhammet Sait Felek’in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

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8 yaşındaki Muhammet’in durumu kritik
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Hayati tehlikesi devam eden Muhammet Sait Felek’in başının sol kısmında kırık, beyninde ise ezilme meydana geldi.

Muhammet Sait Felek’in göğsünde kanama olduğu ve kusmalarının da devam ettiği öğrenildi.

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