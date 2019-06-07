8 yaşındaki Muhammet’in durumu kritik

Tuzla’da önceki gün oyun oynamak için çıktığı ağaçtan metrelik zemine düşüp, yaralanan 8 yaşındaki Muhammet Sait Felek’in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Hayati tehlikesi devam eden Muhammet Sait Felek’in başının sol kısmında kırık, beyninde ise ezilme meydana geldi.

Muhammet Sait Felek’in göğsünde kanama olduğu ve kusmalarının da devam ettiği öğrenildi.