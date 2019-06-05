8 yaşındaki çocuk ağaçtan düşerek yaralandı

Tuzla’da, ağaçtan düşerek yaralanan 8 yaşındaki Muhammet Sait Felek yoğun bakıma alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde oyun oynamak için servi ağacına çıkan ve dengesini kaybederek yaklaşık 2 metreden toprak zemine düşen Felek yaralandı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahaleden sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne oradan da Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’ne sevk edilen Muhammet Sait Felek yoğun bakıma alındı.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.