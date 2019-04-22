banner255
Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
26 0
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
56 0
 
Yunusların umutları azalıyor
Yunusların umutları azalıyor
75 0
Metehan'daki şehir parkı Saray'da masaya yatırıldı
Metehan'daki şehir parkı Saray'da masaya yatırıldı
50 0
Lefkoşa surlarında büyük tehlike
Lefkoşa surlarında büyük tehlike
24 0
Başkent gecelerinin hakimi Kartal
Başkent gecelerinin hakimi Kartal
112 0
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
41 0
banner82

752 adet uyuşturucu hapla yakalandı

banner27

Lefkoşa'da Burç Sokak üzerinde, narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda tespit edilen zanlı Serdar Kuzu’nun tasarrufunda extacy türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 752 adet hap bulunarak emare alınırken, zanlı Kuzu dün mahkemeye çıkarıldı

banner262
752 adet uyuşturucu hapla yakalandı
banner267

 

 

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine gerçekleştirilen narkotik operasyonunda tasarrufunda yüklü miktarda uyuşturucu hap ile yakalanan zanlı Serdar Kuzu dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozana Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder 20 Nisan 2019 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Lefkoşa'da Burç Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda tespit edilen zanlı Serdar Kuzu’nun tasarrufunda extacy türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 752 adet hap bulunarak emare alındığını söyledi. Pols zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu itiraf nitelikli gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek meselenin çok ciddi olduğunu bulunan hapların nasıl ve nerde temin edildiğinin araştırılacağını ayrıca bağlantılı başka kişilerinde ola bileceğini belirterek tahkikat maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.