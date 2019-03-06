banner255
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
15 0
Hentbolun süperi UKÜ
Hentbolun süperi UKÜ
13 0
 
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
6 0
Brezilya'yı karnaval ateşi sardı
Brezilya'yı karnaval ateşi sardı
28 0
İncirli, Hasanlar’ı aldı
İncirli, Hasanlar’ı aldı
276 0
İşini garantiye aldı
İşini garantiye aldı
292 0
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
39 0
banner82

72 yaşındaki İngiliz kadına tecavüz

banner27

Lapta’da 72 yaşındaki İngiliz kadının evine giren ve kadına tecavüz ettikten sonra kadının parasını ve bankamatik kartını çalarak kaçan Ergün Karadağ çok geçmeden yakalandı

banner262
72 yaşındaki İngiliz kadına tecavüz

Evrim KAMALI

Lapta’da 72 yaşındaki bir kadının evine girerek darp eden, cinsel tecavüz suçu işledikten sonra 300 TL parasını ve bankamatik kartını çalarak kaçan 28 yaşındaki Ergün Karadağ dün Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ali Aslan, erkek meçhul bir şahsın 3 Mart 2019 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lapta’da 72 yaşındaki B.B. isimli İngiliz kadının kapısını çalıp açmasını sağladıktan sonra zorla içeri girdiğini, B.B.’nin elini kolunu bağladıktan sonra yatağa götürüp zorla oral ilişkiye girdiğini söyledi. Polis, söz konusu erkek şahsın cinsel tecavüz suçunu işledikten sonra B.B.’nin yüzüne tokat atıp cüzdanı içerisinde bulunan 300 TL ile bankamatik kartı ve şifresini aldıktan sonra evden çıkış yaptığını belirtti. Mesele ile ilgili yapılan soruşturma sonucunda söz konusu şahsın Karşıyaka’da ikamet eden Ergün Karadağ olduğunu tespit ettiklerini kaydeden polis memuru,  aynı gün tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek, “Cinsel tecavüz”, “Soygun” ve “Mülke Tecavüz” suçlarını işlediğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının çaldığı bankamatik kartından ise 300 TL çekip harcadığını anlattığını açıkladı.

Polis, yapılan tanıtma merasiminde de müştekinin zanlıyı teşhis ettiğini açıkladı. Meselenin oldukça ciddi bir mesele olduğunu, tahkikatın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.