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7 yıl sonra teslim oldu

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Lefkoşa’da 7 yıl önce çekleri sahteleyip cebine attığı paralarla yurt dışına kaçan Hilmi Günal, 7 yıl sonra geri dönüp teslim oldu

7 yıl sonra teslim oldu
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da kasap dükkânında çalıştığı dönemde işyeri sahibinin bir şirket adına yazdığı çekleri sahteleyip paralarını cebe atan Hilmi Günal, 7 yıl sonra ülkeye giriş yaparken gözaltına alınarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Umut Kulle, zanlının 2011 yılı Eylül ayında Lefkoşa’da H.D.(E-33) tarafından Orçun Turgut LTD. adına yazılan bin 20 TL ve 880 TL meblağlı çekleri dolandırmak kastı ile arkasını imzalayıp sahte evrak düzenledikten sonra çekleri ciro edip tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının önceki gün ülkeye giriş yaparken mahkeme emri gereği tutuklandığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, TC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Zanlı avukatı ise müvekkilinin yargılanmak için geri gelip teslim olduğunu savunarak, tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

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