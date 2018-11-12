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7 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

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Akova’da önceki gün 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 45 yaşındaki Nihat Dağlı tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan Dağlı, “Bana iftira atıldı” diyerek kendini savundu

7 yaşındaki çocuğa taciz iddiası
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Gamze PİR BAYKUR

Akova’da önceki gün 7 yaşındaki kız çocuğunun komşusu tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi.

Küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 45 yaşındaki Nihat Dağlı ise şikayet üzerine tutuklandı. Suçlamaları kabul etmediği belirtilen zanlı Nihat Dağlı, “Çocuğa karşı cinsel istismar” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat maksatları bakımından aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edilen zanlı Dağlı, mahkemede “Bana iftira atıldı” dedi.

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Nihat Dağlı’nın, 10 Kasım 2018 tarihinde Akova’da evinin yatak odasında, komşusunun kızı olan 7 yaşındaki kızı oyun oynamak bahanesiyle yatak odasındaki yatağa yatırıp üzerini örttüğünü ve yanağından öpmek suretiyle çocuğa cinsel istismar suçunu işlediğini açıkladı. Zanlınınayni gün tespit edilerek tutuklandığını belirten tahkikat memuru,zanlının yapılan sorgusunda herhangi bir suçu kabul etmediğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Nihat Dağlı, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “ Kesinlikle bana iftira atıldı. Bana atılan bu iftira tüm hayatımı sekteye uğrattı” şeklinde kendisini savundu.

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Hasan Dağlı, zanlı Nihat Dağlı’nın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

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