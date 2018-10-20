7 metreden aşağıya attılar

Gemikonağı’nda uygunsuz hareketler yaparak rahatsızlığa neden olup, kendisine müdahale ettikleri için tartıştığı apartman sakinlerinin evine giren genç, 7 metreden düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.



Polisin açıklamasına göre, Saltuk Buğra Arıcı (E-23) sabah saat 04.30’da Salahi Mehmet Sokak üzerindeki Aycan Apartmanları E Blok önünde, apartmanda ikamet eden S.A.T.A. (E-25) ve K.K.(E-24) ile tartıştı.



Daha sonra söz konusu şahısların ve T.O.A.’nın (E-27) bulunduğu daireye çıkan Arıcı’nın henüz tespit edilemeyen bir şekilde 7.30 metre yüksekliğindeki balkondan beton zemine düşerek ciddi şekilde yaralandığı belirlendi.



Olayda ağır yaralanan Arıcı, kaldırdığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.



Bahse konu 3 şahıs ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan M.K.(E-27) ve M.M.’yi (K-19) tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.