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64 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

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64 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan kontrollerde, 28 kişinin kısmi, 36 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 64 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edildi.
Polis açıklamasına göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; dünden başlayarak bu sabah saat 06:00’ya kadar yapılan kontrollerde tespit edilen kişiler tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

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