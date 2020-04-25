64 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan kontrollerde, 28 kişinin kısmi, 36 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 64 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; dünden başlayarak bu sabah saat 06:00’ya kadar yapılan kontrollerde tespit edilen kişiler tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.