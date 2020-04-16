62 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 15 - 16 Nisan (saat 06.00’ya kadar) ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 41 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 62 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, bir iş yerinin de yasağa rağmen açık bulunduğu belirtilerek, bahse konu şahısların tutuklandığı kaydedildi.