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600 kiloluk hurda çaldı

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Girne'de Türk Mahallesi Namık Kemal Caddesi 35 numarada Erim Görüş, Adil Görüş ve Hasan Sağır'a ait ikametgahın avlusundaki kapalı durumdaki deposundan toplam değerleri 420 TL olan 600 kilogram ağırlığında hurda demirleri sirkat ettiği tespit edilen Mehmet Şükrü Yolcu tutuklandı

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600 kiloluk hurda çaldı
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Girne’de bir ikametgahın avlusundaki  depoya giren Mehmet Şükrü Yolcu, 600 kilogram ağırlığında hurda çaldı.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Doğa Tokay, tanık olarak Girne Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Ömer Yavuz’u dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Yavuz, zanlı Mehmet Şükrü Yolcu’nun 22 Aralık’ta saat 08.00 raddelerinde zanlının Girne'de Türk Mahallesi Namık Kemal Caddesi 35 numarada Erim Görüş, Adil Görüş ve Hasan Sağır'a ait ikametgahın avlusuna doğuya bakan duvarından giriş yaparak, avlusunda ve kilitsiz ancak kapalı durumdaki deposundan toplam değerleri 420 TL olan 600 kilogram ağırlığında hurda demirleri sirkat ettiğini anlattı.

Zanlının ayni gün emare hurda demirleri Asbuzu Ltd’e ait yani hurdacılık yapan bir şirketin aracına yüklerken şikayetçi tarafından tespit edilerek polise bildirildiğini ve tutuklandığını belirten Yavuz, hurda demirleri sirkat ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Yavuz, zanlının Girne bölgesindeki faili meçhul suçlarla bağı olup, olmadığının araştırılacağına dikkat çekti.

Yavuz, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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