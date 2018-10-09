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6 yıldır kaçak yaşıyordu

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Ülkeye 6 yıl önce turist olarak gelen ancak geri dönmeyerek kaçak olarak yaşayan Halil Kılıç, Lapta’da devriye gezen bir polis ekibinin şüpheli görmesi sonrasında tutuklandı

6 yıldır kaçak yaşıyordu
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Evrim KAMALI

Lapta’da önceki gece devriye gezen bir polis ekibi şüpheli gördüğü zanlı Halil Kılıç’tan kimlik bilgisi istedi. Yapılan araştırma sonucu zanlının ülkeye 6 yıl önce geldiğini ve kaçak olarak bulunduğunu tespit etti. Tutuklanan zanlı aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlı Halil Kılıç’ın “KKTC’de ikamet izinsiz” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru zanlının önceki gece Lapta’da devriye gezen polis ekibi tarafından kimlik sorgusuna tabi tutulduğunu söyledi. Kılıç’ın ülkede 6 yıldır kaçak olarak kaldığını tespit ettiklerini ifade eden polis,  zanlının zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek Kılıç’ın 10 günü aşmayacak şekilde Merkezi Cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının “KKTC’de ikamet izinsiz” suçundan yakalandığını, İşlemlerinin yapılabilmesi için 10 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine gönderilmesine emir verdi

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