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6 kişi yaralandı

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Tatlısu - Geçitkale anayolunda karşı şeride geçen araç, kazaya neden oldu, 6 kişi yaralandı

6 kişi yaralandı

Tatlısu - Geçitkale Anayolunun 8-9'ncu km'leri arasında önceki gece meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza saat 19.30’da meydana geldi.

25 yaşındaki Hothayfa Almossafy, yönetimindeki NY 271 plakalı araç ile Geçitkale istikametine doğru dikkatsizce  seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği zaman yağmurdan dolayı yolun ıslak ve kaygan oluşu nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 43 yaşındaki Mitat Kargı yönetimindeki KJ 023 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile KJ 023 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 47 yaşındaki Hüseyin Talay, NY 271 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Tamara Ismail Avusakara, 22 yaşındaki Hüseyin Ibrahim ve 18 yaşındaki Almira Ayman Elsayed kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

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