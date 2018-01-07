6 kişi oy pusulasını fotoğraflamaktan, bir kişi yırtmaktan tutuklandı

Milletvekilliği erken genel seçimi oy verme işlemi sırasında oy pusulasının fotoğrafını çektiği için 6 kişi, oy pusulasını yırttığı için 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 14.30 itibariyle, toplam 6 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonuyla oy pusulasının fotoğrafını çekmek, 1 kişinin ise oy pusulasını yırtmak suretiyle Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı harekette bulundukları tespit edildi.
Oy pusulasının fotoğraf çekme işleminin Lefkoşa’da 96, Gazimağusa’da 35 ve 47, Alsancak’ta 9 ve Beylerbeyi’nde 69 numaralı sandıklarda; oy pusulasını yırtma işleminin ise Gazimağusa’da bulunan 78 numaralı sandıkta yapıldığı belirtildi.
Sözkonusu kişiler hakkında yasal işlem başlatan polisin soruşturması sürüyor.
Milletvekilliği erken genel seçimi oy verme işlemi sırasında oy pusulasının fotoğrafını çektiği için 6 kişi, oy pusulasını yırttığı için 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.