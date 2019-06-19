6 genç ölümden döndü

Gazimağusa’nın Silver Plajı açıklarında dün deniz bisikleti kiralayarak denize açılan 6 kişilik grup, umursamazlıklarının kurbanı oluyordu.
Yağışlı ve rüzgarlı hava olmasına aldırış etmeyen 6 kişilik yabancı grup, deniz bisikleti kiralayarak denize açıldı.
Fırtınanın ve rüzgarın etkisi ile sürüklenmeye başlayan bisiklet devrilirken, 19 yaşındaki Filistin
uyruklu Kareem Rasho, 21 yaşındaki Filistin uyruklu Saaed El Turkmany ve 25 yaşındaki İspanya uyruklu Abdullah Al Ansari, denize düştü.
Denizde dalgalarla boğuşan gençleri, bölgede balık avlayan bir vatandaş kurtarırken, bisiklette mahsur kalan diğer 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Boğulmaktan son anda kurtarılan 3 genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Gençlerin durumlarının iyi olduğu açıklandı.