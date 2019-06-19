 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
Yılın başarılıları ödüllerini aldılar
70 0
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
Şiddetli fırtına ve yıldırım ağaçları ana yola sürükledi
272 0
 
17 0
26 0
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
119 0
BTM 'de ilk hedef finaller
BTM 'de ilk hedef finaller
161 0
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
142 0
banner82

6 genç ölümden döndü

banner27

Gazimağusa'da 6 arkadaş, denize açıldıkları deniz bisikletinin rüzgarın etkisiyle devrilmesi üzerine ölümle burun buruna geldi

banner315
6 genç ölümden döndü
banner267

 

Gazimağusa’nın Silver Plajı açıklarında dün deniz bisikleti kiralayarak denize açılan 6 kişilik grup, umursamazlıklarının kurbanı oluyordu.

Yağışlı ve rüzgarlı hava olmasına aldırış etmeyen 6 kişilik yabancı grup, deniz bisikleti kiralayarak denize açıldı.

Fırtınanın ve rüzgarın etkisi ile sürüklenmeye başlayan bisiklet devrilirken, 19 yaşındaki Filistin

uyruklu Kareem Rasho, 21 yaşındaki Filistin uyruklu Saaed El Turkmany ve 25 yaşındaki İspanya uyruklu Abdullah Al Ansari, denize düştü.

Denizde dalgalarla boğuşan gençleri, bölgede balık avlayan bir vatandaş kurtarırken, bisiklette mahsur kalan diğer 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Boğulmaktan son anda kurtarılan 3 genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Gençlerin durumlarının iyi olduğu açıklandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.