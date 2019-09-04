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6 aydır kaçak yaşıyordu

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Lefkoşa’da polis kontrollerinde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Ersin Şasi, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

6 aydır kaçak yaşıyordu
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da polis kontrollerinde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Ersin Şasi, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Doğukan Can, olayla ilgili bulguları aktardı. Can, huzurda bulunan zanlı Ersin Şasi’nin,  2 Eylül 2019 tarihinde Surlar içinde yapılan kimlik kontrollerinde ülkemizde 27 Şubat 2019 tarihinden itibaren ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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