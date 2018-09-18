6 aydır aranıyordu

Uyuşturucu suçuyla ilgili aranan Muhammed Sami Alsaydi yaklaşık 6 ay sonra tespit edilerek tutuklandı

Evrim KAMALI

Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlamasıyla tutuklanan zanlı Muhammed Sami Alsaydi dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam, 27 Mart 2018 tarihinde saat 11.00’de Ercan Havaalanı’ndan giriş yapan sanık Basher Sami Alsaydi Alrokhsi’nin çikolata kutusu içinde 136 adet MDMA türü uyuşturucu hapın bulunarak emare alındığını söyledi. Karam, Basher Sami Alsaydi Alrokhsi’nin ikametgâhında yapılan aramada oturma odasındaki çekyatın içinde üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan iki adet şeffaf renk naylon, öğütücü ve cam nargile bulunarak emare alındığını anımsattı. Polis çavuşu Karam, zanlının meselede aranan ve yeni tespit edilen kardeşi Muhammed Sami Alsaydi'nin olay tarihinden bugüne, arandığını ve yeni yakalandığını söyledi. Polis, zanlının kayıt yaptırdığı üniversiteye devamsızlığı olduğunu belirtti. Zanlının gönüllü ifade vermediğini ve yazılı dava tebliğinde de suçlamaları reddettiğini söyledi. Karam, yargılanmaktan kaçma ihtimali olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 20 günü aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.