Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında önceki gece, 21.00-01.00 saatleri arasında, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 20 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.
Trafik ekiplerinin gün içinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 450 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 162 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı, bir kişi alkollü araç kullanıp kaza yapmaktan dolayı tutuklandı. Çeşitli suçlardan 6 araç trafikten men edildi.