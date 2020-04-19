59 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, dün 06:00 ile bugün 06:00 arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde 29 kişinin kısmi, 30 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 59 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinin tespit edildiği kaydedildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.