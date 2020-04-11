58 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında son 24 saatte ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 52 kişinin kısmi, 5 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere, toplam 57 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis ayrıca 1 kişinin iş yerini açık bulundurduğunun, 1 kişinin ise karantina kurallarına uymadığının tespit edildiğini bildirdi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.