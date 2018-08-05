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57 bin ton su çaldı

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57 bin ton su çaldı
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Güzelyurt’ta sulama birliğine ait ana su hattına izinsiz şekilde müdahale ederek, kendi bahçesine hat çekip sulama yaptığı için 43 yaşındaki isminin baş harfleri M.M hakkında yasal işlem başlatıldı. Bahse konu şahsın 2015 ile 1 Ağustos 2018 arasında 57 bin ton su çaldığı kaydedildi.

 

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