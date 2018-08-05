57 bin ton su çaldı

Güzelyurt’ta sulama birliğine ait ana su hattına izinsiz şekilde müdahale ederek, kendi bahçesine hat çekip sulama yaptığı için 43 yaşındaki isminin baş harfleri M.M hakkında yasal işlem başlatıldı. Bahse konu şahsın 2015 ile 1 Ağustos 2018 arasında 57 bin ton su çaldığı kaydedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.