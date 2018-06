5,5 gram Hintkeneviri, beş tutuklu

Mağusa’da polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 5,5 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi, beş kişi tutuklandı. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan bir kişi topuklarını kırdı

Gamze PİR BAYKUR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gece aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda toplam yaklaşık 5,5 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi. Mesele ile ilgili olarak ise 2’si kız 5 genç tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı İkbal Selçuk Özşafak, Sabit Can, Yunus Harman, Selinay Öz ve Sultan Özteknik dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi. Operasyon sırasında kaçmak için bulunduğu evin penceresinden ikinci kattan aşağıya atlayan ve her iki topuğunu kıran zanlı Sabit Can dün mahkemeye ambulansla sedyede getirildi.

ALICIDAN SATICI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİLERE ULAŞILDI…

Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, 13 Haziran tarihinde alınan bir bilgide Mağusa’da faaliyet gösteren bir kafenin karşısında bir kişinin üzerinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine söz konusu yere gidildiğinde zanlı İkbal Selçuk Özşafak’ın tespit edildiğini belirten Selvili, zanlı Özşafak’ın üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun ceplerinde toplam 2 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Selvili, tutuklanan zanlı Özşafak’tan yapılan soruşturmada konu maddeyi ayni gün zanlı Sabit Can ve Yunus Harman’dan aldığının öğrenildiğini belirtti. Ayni gün zanlı Sabit Can ve Yunus Harman’ın evine gidilerek kapının çalınması üzerine ev içerisinde koşuşturmanın olduğunu ve kapının açılmadığını söyleyen Selvili, ana giriş kapısının makul güç kullanılarak açıldığını ve eve girildiğini belirtti. Selvili, evde zanlı Yunus Harman, Selinay Öz ve Sultan Özteknik’in tespit edilerek alıkonulduğunu belirterek, evde bulunan zanlı Sabit Can’ın ise evin penceresinden ikinci kattan aşağıya atlayıp kaçmaya çalıştığını açıkladı. Evde yapılan aramada oturma odasında kağıda sarılı 200 mlgr Hintkeneviri, içerisinde Hintkeneviri kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve balkonda içerisinde tütünle karışık Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet yarım içilmiş sarma sigara bulunduğunu belirten Selvili, akabinde zanlı Can’ın kaçış yönüne doğru gidildiğinde atlamış olduğu pencerenin altında bulunan su deposu altında ise kağıt parçalarına sarılı 3 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Selvili, zanlı Sabit Can’ın da takip edilerek yan apartmanın damında tespit edilip tutuklandığını açıkladı. Ayni gün zanlıların doktor kontrolünden geçirildiğini belirten Selvili, zanlı Can’ın her iki topuğunda kırıklar olduğundan dolayı müşahede altına alındığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Selvili, tüm zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı İkbal Selçuk Özşafak, Sabit Can, Yunus Harman, Selinay Öz ve Sultan Özteknik’in tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.