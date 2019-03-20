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53 gram uyuşturucu, iki tutuklu

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Esentepe - Tirmen dağ yolu üzerinde, Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu 53 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

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53 gram uyuşturucu, iki tutuklu
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Evrim KAMALI

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Esentepe - Tirmen dağ yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda 53 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Suçla bağlantılı tutuklanan 26 yaşındaki S.D. ile 41 yaşındaki D.T.  dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, 19 Mart 2019 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Esentepe - Tirmen dağ yolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu S.D.’nin tasarrufunda yaklaşık 53 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.Polis, S.D.’nin gözaltına alındığını, yapılan soruşturma sonucunda suçla bağlantısı tespit edilen D.T.’nin  tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, maddelerin analize gönderildiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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