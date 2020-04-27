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520 paket gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi

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520 paket gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi

Gazimağusa'da Narkotik ve Kakçılığı önleme ekiplerinin yaptığı operasyonda Gümrüksüz Mal Tasarrufu suçundan dolayı bir kişiyi tutukladı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün Gazimağusa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri ve Gümrük Dairesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, 34 yaşındaki R.A.G.'nin aracında ve iş yerinde yaplan aramada gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda toplam 520 paket nargile tütünü ele geçirildi. Bahse konu şahsa gümrük memurları tarafından 5,000 TL ceza kesildi.

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