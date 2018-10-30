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500 TL’lik viski çaldı

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Girne’de Ertan Market’e müşteri olarak girerek, 500 TL değerinde viskiyi çantalarına koyup kasadan ödeme yapmadan çıkış yapmaya çalışan Özgür Yaşarsoy market sahibi tarafından yakalanırken, diğer zanlı Şahin Serin ise kaçtı

500 TL’lik viski çaldı
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Evrim KAMALI

Girne’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giren zanlı Özgür Yaşarsoy ve Şahin Serin içki reyonundan 500 TL değerindeki viskiyi çalarken market sahibine yakalandılar. Olay yerine çağrılan polis ekibi tarafından suçüstü tespit edilen zanlılar, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Özalkın, zanlılar Özgür Yaşarsoy ve Sahin Serin’in “Sirkat” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Mehmet Özalkın,  zanlıların önceki gün Girne’de faaliyet gösteren Ertan Market isimli iş yerine saat 14.55 sıralarında müşteri olarak girdiklerini söyledi. Zanlıların market içinde bir süre gezdikten sonra, içki reyonundan 500 TL değerinde viskiyi çantalarına koyup kasadan ödeme yapmadan çıkış yapmaya çalıştıklarını ifade eden Özalkın, zanlı Yaşarsoy’un market sahibi tarafından yakalandığını zanlı Serin’in ise olay yerinden kaçtığını kaydetti. Özalkın, izlenen kamera görüntülerinde tespit edilen Şahin Serin’in kısa sürede yakalandığını yapılan sorgulamada ise zanlıların işledikleri suçu itiraf ederek gönüllü ifade verdiklerini belirtti. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Özalkın, zanlıların 2’şer gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır, zanlılar aleyhindeki yürütülen soruşturmanın selameti için 2 gün tutuklu kalmalarına emri verdi.

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