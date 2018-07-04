50 mahkum iade bekliyor

Merkezi Cezaevi’nde Türkiye ile yapılan anlaşmalara göre iade süresi dolan 50’den fazla mahkum bulunuyor

Merkezi Cezaevi, 172 yatak kapasitesi ile artan nüfus karşısında ihtiyaca cevap veremez duruma geldi.

Palyatif tedbirlerle yatak kapasitesi artırılan cezaevinde şu an 515 kişi bulunurken, bu yoğun kalabalık, sağlıksız bir ortama neden oluyor.

Hatta bu nedenle cezaevinde 60 kişiye sadece 2 tuvalet düşüyor.

Tüm bunlara rağmen cezaevinde Türkiye ile yapılan anlaşmalara göre iade süresi dolan 50’den fazla mahkum var.

Söz konusu mahkumların iade edilmeleri gerekiyor ama bu konu hakkında gerekli adım atılmıyor.

50 mahkumun iade edilmesiyle bir nebze olsun nefes alma imkanı doğacak cezaevi için bu uygulama gereksiz şekilde bekletiliyor.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’na bilgilendirme yapılmasına rağmen bu konuda adım atılmaması, gardiyanları da rahatsız ediyor.