banner107
İngiltere penaltılarla son çeyrek finalist
İngiltere penaltılarla son çeyrek finalist
20 0
MTG, hızlı başladı
MTG, hızlı başladı
68 0
Yılın başarılıları taçlandırıldı
Yılın başarılıları taçlandırıldı
62 0
Görneç şahlanacak
Görneç şahlanacak
342 0
Unutulmaz karakterleriyle KEMAL SUNAL
Unutulmaz karakterleriyle KEMAL SUNAL
85 0
Ev yapımı Milkshakeler
Ev yapımı Milkshakeler
59 0
Böyle hurda taşıma mı olur?
Böyle hurda taşıma mı olur?
83 0
Akinfeev kalesinde devleşti, Rusya çeyrek finale yükseldi
Akinfeev kalesinde devleşti, Rusya çeyrek finale yükseldi
73 0
banner82
banner147

50 mahkum iade bekliyor

banner27

Merkezi Cezaevi’nde Türkiye ile yapılan anlaşmalara göre iade süresi dolan 50’den fazla mahkum bulunuyor

50 mahkum iade bekliyor
banner137

 

Merkezi Cezaevi, 172 yatak kapasitesi ile artan nüfus karşısında ihtiyaca cevap veremez duruma geldi.

Palyatif tedbirlerle yatak kapasitesi artırılan cezaevinde şu an 515 kişi bulunurken, bu yoğun kalabalık, sağlıksız bir ortama neden oluyor.

Hatta bu nedenle cezaevinde 60 kişiye sadece 2 tuvalet düşüyor.

Tüm bunlara rağmen cezaevinde Türkiye ile yapılan anlaşmalara göre iade süresi dolan 50’den fazla mahkum var.

Söz konusu mahkumların iade edilmeleri gerekiyor ama bu konu hakkında gerekli adım atılmıyor.

50 mahkumun iade edilmesiyle bir nebze olsun nefes alma imkanı doğacak cezaevi için bu uygulama gereksiz şekilde bekletiliyor.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’na bilgilendirme yapılmasına rağmen bu konuda adım atılmaması, gardiyanları da rahatsız ediyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.