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5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

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5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
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Kaplıca Halk plajında 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00 sıralarında, Kaplıca Halk Plajında, yüzmek için denize giren 3 kişi denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi.

Söz konusu şahıslara yardımcı olmak için denize giren iki kişi konu şahısların kurtarılmasına yardımcı olurken kendileri de boğulma tehlikesi geçirdi. Olay sonrası bir kişi özel aracı ile Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer şahıslar için bölgeye ambulans takviyesi yapıldı.

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