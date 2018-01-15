5 Bin 117 sürücüden, 699'una ceza

Polis tarafından geçen haftada yapılan trafik kontrollerinde, 5 bin 117 araç sürücüsü kontrol edildi, 699’u ile ilgili ileri işleme gidildi.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 127’si süratli, 4’ü tehlikeli, 24’ü dikkatsiz, 34’ü seyrüsefer ruhsatsız, 32’si sürüş ehliyetsiz, 28’i alkollü araç kullanmaktan, 113’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 91’i trafik levha ve işaretlerine, 16’sı trafik ışıklarına uymamak, 7’si muayenesiz, 37’si sigortasız veya kapsamı dışında, 6’sı “A” yol kullanma izinsiz, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 171’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

67 TRAFİK KAZASINDA, 25 KİŞİ YARALANDI

Yine 8-14 Ocak tarihleri arasında, toplam 67 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 25 kişi yaralandı. Meydana gelen kazaların 51’i hasarla sonuçlandı.



Yaşanan trafik kazalarının sebepleri şöyle:

“Süratli araç kullanmak (24), kavşakta durmamak (18), yakın takip (17), dikkatsiz sürüş yapmak (4) ve diğer etkenler (4).”

Kazalarda toplam hasar miktarı yaklaşık 400 bin TL oldu.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: Lefkoşa 26, Gazimağusa 8, Girne 18, Güzelyurt 7, İskele 8.