47 yaşında kalp krizi kurbanı

Bafra’da sakin 47 yaşındaki Enver Ayhan, saat 02.30 sıralarında ikametgahında aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada, yolda yaşamını yitirdi.
Ayhan’ın cesedi üzerinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.