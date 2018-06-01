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43 yıllık restoran kül oldu

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43 yıllık restoran kül oldu
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Güzelyurt Çarşı Merkezi’nde 43 yıldır hizmet veren Hapçı Lokantası’nda çıkan yangın korkuttu.
Saat 01.00 sıralarında çıkan yangında, lokanta içerisindeki malzemelerin bir kısmı tamamen yanarken, bir kısmı da büyük hasar gördü.

Salih Hapçı’ya ait lokantada çıkan yangına, ilk belirlemelere göre elektrik kontağının neden olduğu belirtildi.

Yangın, Güzelyurt İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yandaki dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Güzelyurt Belediye ekipleri, yangının ardından lokantada temizlik çalışmaları başlattı.

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