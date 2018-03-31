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42 yıl sonra Tank mermisi bulundu

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42 yıl sonra Tank mermisi bulundu
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Gazimağusa Belediyesi’nin yürütmüş olduğu Hendek Düzenleme projesi kapsamında 42 yıl sonra hendek içinde kanallar temizlenirken 1974 yılından kalma iki adet tank mermisi Gazimağusa Belediyesi temizlik görevlileri tarafından bulundu.

Olay yerine intikal eden polis tank mermilerini patlatarak sorunu çözdü.
SAVAŞTAN SONRA İLK KEZ HENDEK KANALLARI GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TARAFINDAN TEMİZLENDİ

Hendek düzenleme çalışmaları kapsamında hendek içindeki yollar temizlenirken hendekteki su kanalları ilk kez temizlendi ve çalışmalar sırasında tank mermileri dışında bir çok atık kanallardan temizlenmeye çalışıyor. Uzun yıllardır insan eli değmemiş kanallarda bir çok hayvan ölüsü, araba lastiği, cam şişeler ve yılanlara rastlandı.

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