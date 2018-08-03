400 promil alkolle araç kullanıyordu

Aşırı alkol alıp direksiyon başına geçen ve süratli şekilde seyreden araç sürücüsü, kazaya neden oldu

Alayköy - Güzelyurt anayolunda Mustafa Hacı Ali Civciv üretim tesisi önünde önceki gece aşırı alkollü ve süratli araç sürücüsünün neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 22:00 raddelerinde meydana geldi.

Bostancı’da sakin 27 yaşındaki Halil Çamay, 400 promil alkol tesiri altında kullandığı KY 589 plakalı araçla aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde sağ şeritte seyrederken, yine aynı yöne doğru seyreden Gönyeli’de sakin 21 yaşındaki Tolgahan Akbulut yönetiminde bulunan ZND 974 plakalı araca arkadan çarptı.

ZND 974 plakalı araç, çarpmanın etkisiyle yolun solunda bulunan Mustafa Hacı Ali Civciv Üretim tesisini çevreleyen tellerin önünde takla attı.

Kaza sonucunda KY 589 plakalı salon aracın sürücüsü olan Halil Çamay ve konu araçta yolcu olarak bulunan Bostancı’da sakin 24 yaşındaki İlayda Gülkan, ZND 974 plakalı salona aracın sürücüsü Tolgahan Akbulut ve konu araçta yolcu olarak bulunan Gönyeli’ de sakin 20 yaşındaki Furkan Kızılkan yaralanmaları sonucunda tedavi maksatları için Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde müşahede altına alındılar.