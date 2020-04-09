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32 kişiye yasal işlem

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32 kişiye yasal işlem

Koronavirüs salgını nedeniyle devam eden önlemlerden olan sokağa çıkma ve iş yeri açma yasaklarına uymayan toplam 32 kişi tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, dünden bu sabah 06.00’ya kadarki süre içinde yapılan denetimlerde, 22 kişinin kısmi, 8 kişinin de gece saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.
2 kişi ise yasak olduğu halde iş yerini açık bulundurduğu için yasal emirlere riayetsizlik suçu işledi.
Polis, toplam 32 kişinin tutuklandığını ve haklarındaki soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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