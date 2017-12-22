302 gram uyuşturucu, dört tutuklu

Polis ekipleri aldıkları ihbar üzerine Topçuköy’de Ergün Onarılmış’a ait eve düzenlediği operasyonda 302 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili dört kişi tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine Topçuköy’de Ergün Onarılmış’a ait eve düzenlediği operasyonda yaklaşık 301 gr Hintkeneviri ile 1 gr Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi. Mesele ile ilgili olarak Ergün Onarılmış ile operasyon sırasında evde bulunan Burak Ergin, Vuslat Ergün ve evin önünde tespit edilen Beyit İnanç tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Onarılmış, Ergin, Ergün ve İnanç aleyhinde 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

POLİS PUSUDAYDI…

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, aldıkları ihbar üzerine Topçuköy’de zanlı Ergün Onarılmış’ın evinin yakınında yaptıkları pusu görevi neticesinde 20-21 Aralık tarihleri saat 23:55 ile 01:00 arasında zanlı Ergün Onarılmış’ın Topçuköy’deki evinde yapılan aramada evin içerisinde zanlı Ergün Onarılmış, zanlı Burak Ergin ve zanlı Vuslat Ergün ve evin önünde bekleyen zanlı Beyit İnanç’ın tespit edilerek alıkonulduğunu açıkladı. Evin içerisinde yapılan aramada çeşitli yerlerde foil kağıdı içerisinde 1 gr Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara, 2 adet poşet içerisinde 300 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunduğunu belirten Özdesoy, tüm zanlıların tutuklandığını söyledi. Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Özdesoy, zanlı Onarılmış, Ergin, Ergün ve İnanç’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ergün Onarılmış, Burak Ergin, Vuslat Ergün ve Beyit İnanç’ın tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.