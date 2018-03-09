300 gram uyuşturucu ile yakalandı

Mağusa’da narkotik ekibine gelen bilgi üzerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İsmet Postacıoğlu’nun üzerinde 300 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele ve 5 bin 120 TL nakit para bulundu

Gamze PİR BAYKUR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün gece aldıkları ihbar üzerine Mağusa’da bir operasyon düzenledi. Düzenledikleri operasyonda 300 gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçiren narkotik ekipleri konu maddeleri tasarrufunda bulunduran İsmet Postacıoğlu’nu ise tutukladı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Postacıoğlu aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

UYUŞTURUCU OLDUĞUNA İNANILAN MADDELERİ EVE SOKARKEN YAKALANDI...

Meselenin tahkikat memuru Hasan Derman, 7 Mart tarihinde alınan bir bilgide zanlı İsmet Postacıoğlu’nun tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni zanlı Postacıoğlu’nun Mağusa’daki evine giriş yapacağı sırada her iki elinde tuttuğu naylon poşetler içerisinde toplam 300 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 5 bin 120 TL nakit para bulunduğunu belirten Derman, evinde yapılan aramada ise yatak odasında bir adet hassas terazi bulunduğunu açıkladı. Derman, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve 1 kişinin ise arandığını belirterek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

BUGÜN YENİDEN MAHKEMEYE ÇIKARILACAK...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı İsmet Postacıoğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.