300 bin Sterlin’lik arazi vurgunu

Alsancak’ta bir kadına ait yedi dönüm araziyi sahte evraklar düzenleyerek satıp, 300 bin Sterlin’e yakın parayı sahtekârlıkla temin ettiği ortaya çıkan Enver Yücel, Güney Kıbrıs’a kaçtıktan sonra kaçak yolla geri dönünce tutuklandı

Evrim KAMALI

Girne- Alsancak'ta bir şahsa ait araziyi sahte vekâletnameyle satarak, 289 bin 300 sterlin temin eden zanlı Enver Yücel önceki gün tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlı dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarılırken, zanlının parayı aldıktan sonra Güney Kıbrıs’a kaçtığı, bir süre orada kaldıktan sonra kaçak olarak ülkeye geldiği öğrenildi.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 3 Ağustos 2017 tarihinde zanlının Alsancak Bölgesi’nde Cemaliye Kendir isimli kadına ait yedi dönüm araziyi sahte evraklar düzenleyerek satıp, 289 bin 300 Sterlin parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi .Zanlının önceki gün gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğine, sahtekârlıkla alınan paranın henüz bulunmadığına vurgu yaparak zanlı hakkında 3 gün süreyle tutukluluk kararı verdi.