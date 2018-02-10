“30 metreden parmağı nasıl gördün?”

Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırıyla ilgili tutuklanan zanlıların davasına devam edildi. Zanlı Ahmet Türkmen, olayların pencereden bir kişinin parmak göstermesi üzerine başladığını belirtmesi üzerine Savcı “Olay günü pencereye 30 metre uzakta olduğunu belirttin. Penceredeki parmağı nasıl gördün?” dedi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi’ne karşı gerçekleştirilen gazete binasının taşlanması, tabelalarının kırılması ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada sanıklar aleyhlerine getirilen Kanunsuz topluluk oluşturma, Halkı dehşete düşürmek suretiyle ayaklanma, Ayaklandıktan sonra polis tarafından eylemcilere dağılmaları yönünde bildiri okunmasına rağmen ayaklanmaya devam etme, Ayaklandıktan sonra taşlar, demir borular, sert cisimler ile Afrika Gazetesi’nin camlarına, güvenlik kamerası ve tabelasına, Vestel isimli işyerinin camlarına ve Olgun Fotoğrafçılığın reklam panosuna toplam 17 bin 450 TL hasar vermek”, “Taş, demir boru ve sert cisimleri taşımak”, “mülke tecavüz etmek” suçlarından önceki duruşmada itham edilip suçlarını kabul eden sanıkların avukatı Enver Öztürk’ün olgulara ters düşen hafifletici sebepleri üzerine duruşma başladı. Dünkü duruşmada öncelikle avukat Öztürk sanık Ahmet Türkmen’i mahkemeye yeminsiz şahadet vermeye davet etmeye çalıştı. Ancak Savcı Ayşe Kaymak Şadi bu duruma itiraz ederek sanığın yeminli şahadet vermesi gerektiğini belirtti. İtirazı değerlendiren Kıdemli Yargıç Reynar, Savcı Şadi’nin itirazını yerinde bularak sanığın yeminli şahadet vermesine karar verdi. Sanık Türkmen vermiş olduğu yeminli şahadette ise savcı Şadi’nin çapraz sorguları karşısında zor anlar yaşadı.

Türkmen’ olayların pencereden bir kişinin parmak göstermesi üzerine cereyan ettiğini belirtmesi üzerine Savcı olay günü çekilen görüntülerden oluşan ve emare olan görüntüleri mahkemede izletti. Görüntülerde olayın polisin taş atanlara müdahale etmesi üzerine başladığının görüldüğü ve olgularında bu yönde olduğunu söylemesi üzerine sanık çelişkili cevap vermeye devam etti. Sanığın salonda gözlük takması üzerine savcı sanığa gözlerinin uzağı mı yakını mı gördüğünü sorması üzerine uzak problemi olduğunu belirtti. Savcı Ayşe Kaymak Şadi bu cevap üzerine sanığa olay günü gözlük takmıyordun ve vermiş olduğun yeminli ifadede pencereye 25 -30 metre uzakta olduğunu belirttiğini hatırlatarak bu mesafeden uzağı görmeyen birinin nasıl parmağı gördüğünü sorması üzerine sanık parmağı gördüğünü söyledi.

Sanığın savcı tarafından yaklaşık 2 saat süren istintakının ardından, savunma mahkemeye ikinci tanık olarak Gökan Saraç’ı tanık olarak çağırdı, tanık Saraç olay günü oraya geldiğini ve orada kalabalığın henüz toplanmadığı bir saatte pencereden birinin parmak vermesi üzerine arbede yaşandığı iddiasında bulundu ve bu konuyu da Facebook üzerinden ADA TV programcısı Erkan Eğmez’e mesaj olarak program yaptığı sırada yazdığını ileri sürdü ve facebook sayfası çıktısını mahkemeye sundu. Sanığın beyanları üzerine Savcı Ayşe Kaymak Şadi tanığı istintaka başladı ancak sorgulamanın uzaması üzerine Kıdemli Yargıç Tacan Reynar davanın mesai saatini aşmasını dikkate alarak kaldığı yerden devam etmek için pazartesi 12 Şubat saat 10’a erteledi. Davanın ertelenmesi üzerine söz alan Savunma avukatı tutuksuz yargılanmaları talebini yenilese de Kıdemli Yargıç bunu uygun bulmadı ve tutuklu beklemelerine emir verdi.