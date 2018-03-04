3 bin 500’er Dolar verdiler

Mağusa’da önceki gün alınan ihbar üzerine bir evde ve TIR araç içerisinde tespit edilen 20 Suriyeli mülteci ile mültecilere yardımcı olan 4 kişi dün mahkemeye çıkarılırlarken, mültecilerin KKTC’ye gelmeleri için 3 bin 500’er Dolar verdiği ortaya çıktı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da önceki gün alınan bir ihbar üzerine Leventler Sitesi Blok 16’da bulunan bir apartman dairesinde ve konu apartmanın önündeki TIR araç içerisinde tespit edilen 4’ü kadın toplam 20 Suriyeli mülteci ile konu mültecileri KKTC’ye 3 bin 500 Dolar karşılığında getirerek yardımcı olan zanlı Uğur Mutluman, Eftal Vadeoğlu, Osman Cereci ve Ali Barbaros dün mahkemeye çıkarıldı. “Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yapma” suçuyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 20 Suriyeli mülteci ile zanlı Mutluman, Vadeoğlu, Cereci ve Barbaros aleyhinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

KKTC’YE GELDİLER 5 BUÇUK SAAT SONRA YAKALANDILAR…

Meselenin tahkikat memuru Raif Safa, 2 Mart tarihinde zanlı Uğur Mutluman’ın kalmakta olduğu Leventler Apartmanı Blok 16 Daire 6 adresindeki evde şüpheli şahıslar olduğuna dair ihbar alındığını söyledi. Ayni gün zanlı Mutluman’ın evinde yapılan aramada 15 Suriyeli kişinin tespit edilerek tutuklandığını belirten Safa, yine ayni gün konu evin önünde park halinde bulunan TJR 271 plakalı TIR aracın içerisinde yapılan kontrolde ise TIR’ın dorsesinin ön kısmındaki özel bölümün içerisinde 5 Suriyeli kişinin daha tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Safa, yapılan tahkikat neticesinde 20 Suriyeli mültecinin zanlı Uğur Mutluman, zanlı Eftal Vadeoğlu, zanlı Osman Cereci ve Ali Barbaros’un yardımı ile 3 bin 500 dolar karşılığında 2 Mart tarihinde saat 09:00’da Via Famagusta isimli yük gemisi ile Mağusa Limanına TJR 271 ve TKY 055 plakalı TIR araçlar içerisinde geldikten sonra muhaceret işlemlerini yaptırmadan gizlice KKTC’ye giriş yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak zanlı Mutluman, Vadeoğlu, Cereci ve 2 Suriyeli mültecinin gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini belirten Safa, zanlı Mutluman, Vadeoğlu, Cereci ve Barbaros’un telefon dökümlerinin beklendiğini ve olay yerinde bulunan kamera görüntülerinin inceleneceğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Safa, 20 Suriyeli mülteci ile zanlı Mutluman, Vadeoğlu, Cereci ve Barbaros’un 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Umut İnan, tahkikat maksatları bakımından tüm zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.