280 TL’lik bilekliği çaldı

Lefkoşa’da Shine Gözlük- Saat isimli işyerinden toplam 280 TL olan iki adet bilekliği çaldığı tespit edilen Mohammad Abdel Rauof Al Qoudah tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mohammad Abdel Rauof Al Qoudah dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serdar Taş, zanlı Mohammad Abdel Rauof Al Qoudah’ın hırsızlık suçuna karıştığını belirtti. Polis, zanlının 11 Mart 2020 tarihinde Lefkoşa’da sakin Hasan Gazioğlu’na ait Shine Gözlük- Saat isimli işyeri içerisinden toplam 280 TL olan iki adet jorgzenn marka bilekliği çaldığını söyledi. Polis, zanlının 12.03.2020 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve tasarrufunda bilekliklerden birinin bulunduğunu belirtti. Polis, aranan emare ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, soruşturma için zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma için 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.