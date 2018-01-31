270 TL’lik eşofman takımını çaldılar

Güney’den Lefkoşa’daki Arasta’ya geçerek bir giyim mağazasından toplam değeri 270 TL olan eşofman takımını çaldıkları tespit edilen Bulgar uyruklu iki kişi, geçtiğimiz gün yeniden mağazaya gelmeleri üzerine tutuklandılar

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Kasım 2017 ayı içerisinde Arasta bölgesinde Mertkan Sport isimli giyim mağazasından toplam değeri 270 TL olan eşofman takımını çaldıklarının tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlılar Ivaylo Petrov ve Parashkeva Ilieva dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun zanlıların Kasım 2017 tarihinde ülkemize Güney Kıbrıs’tan turist olarak geldiklerini ve arasta bölgesinde dolaştıkları sırada Mertkan Sport isimli giyim mağazasında müşteri olarak bulundukları sırada 270 TL değerinde eşofman takımını çaldıklarını söyledi. Polis zanlıların olay tarihinden sonra önceki gün yeniden aynı mağazaya gitmeleri üzerine işletmeci tarafından tespit edilerek polise bildirmesi sonucunda tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis memuru Kemal Erdelhun mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlıların Bulgar uyruklu olduklarını ve Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiklerini belirterek mahkemenin uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerine emir verdi.