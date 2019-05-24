 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
22 0
27 0
 
51 0
108 0
Kayalp, İngiltere’de rinkleri sallıyor
Kayalp, İngiltere’de rinkleri sallıyor
126 0
24 0
Vücut geliştirme, gövde gösterisi yaptı
Vücut geliştirme, gövde gösterisi yaptı
83 0
banner82

26 bin sterlin dolandırdı

banner27

Karaoğlanoğlu’nda bir arazide hissesi bulunan Avakan Müsbah’a vermek üzere bir isimli şahıstan 26 bin Sterlin tutarındaki parayı alan Mehmet Tamaz, arazi sahibine ödeme yapmadığı gerekçesiyle tutuklandı

banner262
26 bin sterlin dolandırdı
banner267

KAMALI HABER

Girne’de H.S. isimli şahıstan arazi satın alacağı gerekçesiyle aldığı 26 bin Sterlin parayı çaldığı iddia edilen Mehmet Tamaz tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Serhat Özcü, zanlının sahtekârlıkla para temini suçundan tutukladığını söyledi.  Polis, zanlının Karaoğlanoğlu bölgesindeki bir arazide hissesi bulunan Avakan Müsbah ile konuşup,  H.S. isimli şahıs adına satın almak istediğini söylediğini ve bir anlaşmaya vardıklarını söyledi. Polis, hisse satışı konusunda yapılan anlaşmanın ardından zanlının H.S isimli şahıstan Avakan Müsbah’a vermek üzere 26 bin Sterlin aldığını açıkladı. Polis, 2019 yılı Ocak ayında 26 bin Sterlin tutarındaki parayı alan zanlının, arazi sahibine ödeme yapmadığını ifade etti.

Zanlının önceki gün H.S.’nin şikâyetçi olmasıyla tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden polis,  Tamaz’ın sorgusunda aldığı parayı arazi sahibinin kardeşine verdiğini öne sürdüğünü aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.