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250 gram uyuşturucuyla Kuzey’e geçerken yakalandı

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Metehan Kapısı’ndan Rum plakalı araçla giriş yapan Antonis Mavromichalis’in aracında yapılan aramada direksiyonun altına gizlenmiş yaklaşık 250 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu

250 gram uyuşturucuyla Kuzey’e geçerken yakalandı

 

Evrim KAMALI

Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye 250 gram uyuşturucu madde ithal eden zanlı Antonis Mavromichalis, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı. Polis, 28.11.2019 tarihinde saat 23.00’de Narkotik ekibi tarafından Metehan Sınır Kapısı’ndan KRM 024 plakalı araçla giriş yapan zanlı Antonis Mavromichalis’in aracında yapılan aramada direksiyonun altına gizlenmiş yaklaşık 250 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve teyidinin yapılması gerektiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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