23 yaşındaki gencin ölüm nedeni ileri tetkikle belirlenecek

Tedavi gördüğü Gazimağusa Hastanesi’nde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Osman Saif Eldin ölüm nedenin kan ve doku örneklerinde yapılacak incelemenin ardından belirleneceği açıklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Osman Saif Eldin tedavi gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 4 Haziran’da yaşamını yitirdi.
Eldin’e dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsisi yapıldı, kan ve doku örnekleri alındı. 23 yaşındaki gencin kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.
Tedavi gördüğü Gazimağusa Hastanesi’nde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Osman Saif Eldin ölüm nedenin kan ve doku örneklerinde yapılacak incelemenin ardından belirleneceği açıklandı.