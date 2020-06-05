banner411
banner69
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
122 0
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
365 0
 
Böyle görev yeri mi olur?
Böyle görev yeri mi olur?
260 0
THY uçuşlarında iki yeni önlem
THY uçuşlarında iki yeni önlem
150 0
Ordu, ABD'nin kalbine indi
Ordu, ABD'nin kalbine indi
55 0
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
36 0
36 0
banner460

23 yaşında kalbine yenildi

banner27

23 yaşında kalbine yenildi

Gazimağusa’da, kalmakta olduğu ikametgahta aniden rahatsızlanan ve Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 23 yaşındaki Osman Saif Eldın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
KANUNSUZ UYUSTURUCU MADDE(SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU     
Zeytinlik -Girne’de; M.E.(E-26)’nin kalmakta olduğu ikametgahta dün polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 plastik şişe bulunarak emare olarak alındı. M.E.tutuklandı.
TRAFİK KAZASI
Alsancak’ta Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde dün Nickolai Rye Busk Rasmussen (E-45), yönetimindeki LH 685 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve yolun güney kısmında bulunan Aydın sokağa dönmek için sinyal verip yavaşlayan Sevim Yüksel Caboğlu (K-51) yönetimindeki LS 687 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Girne Akçiçek Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.