banner107
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
186 0
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
13 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
29 0
Hamitköy'ün hasreti bitti
Hamitköy'ün hasreti bitti
359 0
İkişer attılar, birer aldılar
İkişer attılar, birer aldılar
180 0
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
54 0
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
291 1
Garga liderliğe kondu
Garga liderliğe kondu
174 0
banner82

215 gram uyuşturucuyla yakalandı

banner27

Lokmacı Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan Malwina Urszula Szkudlarek’in üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 215 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu

banner210
215 gram uyuşturucuyla yakalandı
banner215

Evrim KAMALI

Lokmacı Kapısında “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Malwina Urszula Szkudlarek, dün  Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Kaan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir, 25 Kasım’da Lokmacı Kapısı’ndan, KKTC’ye giriş yapan zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda 215 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirten Kurtbir, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Malwina Urszula Szkudlarek, özür diledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.