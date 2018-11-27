215 gram uyuşturucuyla yakalandı

Lokmacı Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan Malwina Urszula Szkudlarek’in üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 215 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu

Evrim KAMALI

Lokmacı Kapısında “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Malwina Urszula Szkudlarek, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Kaan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir, 25 Kasım’da Lokmacı Kapısı’ndan, KKTC’ye giriş yapan zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda 215 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirten Kurtbir, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Malwina Urszula Szkudlarek, özür diledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.