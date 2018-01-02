2018’e Kötü Başlangıç

2018’e ölümlü kazayla başlangıç
Alsancak’ta dün günün ilk saatlerinde alkollü sürücünün çarptığı biri Girne sakini erkek, diğeri Kuzey İrlanda vatandaşı kadın olmak üzere 2 yaya hayatını kaybetti
Yeni yılın ilk saatlerinde Girne-Alsancak’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
İlk anda kim oldukları belirlenemeyen iki kaza kurbanının kimlikleri polisin geniş soruşturması sonucu tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kazada ölen kişilerden birinin Girneli 34 yaşındaki Aziz Türksever olduğunun belirlenmesinin ardından, ikinci kişinin de 53 yaşındaki Kuzey İrlanda vatandaşı, adada turist olarak bulunan June Knight olduğu tespit edildi.
212 PROMİL ALKOLLÜ
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kaza saat 02.30 sıralarında, Girne - Güzelyurt anayolunun 8-9 kilometreleri arasında DZ 512 plakalı aracıyla Girne istikametine seyreden 32 yaşındaki Adnan Tokmak 212 promil alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyrettiği sırada, Merit Otel kavşağına yaklaştığı sırada, yolun güneyinden kuzeyine yaya olarak geçmeye çalışan kimlikleri henüz tespit edilemeyen, yaşları 30-40 arasında biri erkek biri kadın iki kişiye çarptı.
Ağır yaralanan her iki kişi de Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırdıkları sırada yolda yaşamlarını yitirdi.
Kazanın hemen ardından tutuklanan Adnan Tokmak ise dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak hakkında üç gün tutukluk kararı alındı.