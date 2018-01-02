2018’e Kötü Başlangıç

Ülkenin kanayan yarası trafik kazaları, yeni yılın daha ilk saatlerinde iki canı birden aldı.Alsancak’ta günün ilk saatlerinde alkollü sürücünün çarptığı 34 yaşındaki Aziz Türksever ve 53 yaşındaki Kuzey İrlanda vatandaşı June Knight adlı iki yaya hayatını kaybetti. Korkunç kazasaat 02.30 sıralarında meydana geldi. Aşırı alkol alıp direksiyon başına geçen 32 yaşındaki Adnan Tokmak, Merit Otel kavşağına yaklaştığı sırada, yolun yaya olarak geçmeye çalışan Aziz Türksever ve June Knight’e çarptı. Ağır yaralanan her iki kişi de Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırdıkları sırada yolda yaşamlarını yitirdi.Adnan Tokmak’ın Girne’de ikamet ettiği, JuneKnight’in ise adada turist olarak bulunduğu öğrenildi.

2018’e ölümlü kazayla başlangıç

Alsancak’ta dün günün ilk saatlerinde alkollü sürücünün çarptığı biri Girne sakini erkek, diğeri Kuzey İrlanda vatandaşı kadın olmak üzere 2 yaya hayatını kaybetti

Yeni yılın ilk saatlerinde Girne-Alsancak’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

İlk anda kim oldukları belirlenemeyen iki kaza kurbanının kimlikleri polisin geniş soruşturması sonucu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kazada ölen kişilerden birinin Girneli 34 yaşındaki Aziz Türksever olduğunun belirlenmesinin ardından, ikinci kişinin de 53 yaşındaki Kuzey İrlanda vatandaşı, adada turist olarak bulunan June Knight olduğu tespit edildi.

212 PROMİL ALKOLLÜ

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kaza saat 02.30 sıralarında, Girne - Güzelyurt anayolunun 8-9 kilometreleri arasında DZ 512 plakalı aracıyla Girne istikametine seyreden 32 yaşındaki Adnan Tokmak 212 promil alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyrettiği sırada, Merit Otel kavşağına yaklaştığı sırada, yolun güneyinden kuzeyine yaya olarak geçmeye çalışan kimlikleri henüz tespit edilemeyen, yaşları 30-40 arasında biri erkek biri kadın iki kişiye çarptı.

Ağır yaralanan her iki kişi de Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırdıkları sırada yolda yaşamlarını yitirdi.

Kazanın hemen ardından tutuklanan Adnan Tokmak ise dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak hakkında üç gün tutukluk kararı alındı.