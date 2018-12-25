200 TL’lik sahte banknotlarla yakalandı

KKTC’ye turist olarak giriş yapan Mervan Dinç, iki adet 200 TL’lik sahte banknotlarla bet ofiste giderek tedavüle sürmesi nedeniyle tutuklandı

Evrim KAMALI

KKTC’ye turist olarak giriş yapan Mervan Dinç, 200 TL’lik sahte banknotlarla, bet ofiste giderek, tedavüle sürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Kemal Erdelhun, zanlının Sahte Para Tasarrufu, Sahte Parayı Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla kredi temini suçlarıyla methaldar olduğunu söyledi.

Erdelhun, 22 Aralık’ta saat 19.30’da Lefkoşa’da sakin Mervan Dinç’in sahte olduğunu bildiği 2 adet 200TL’lik banknotları tasarruf edip, Lefkoşa Sarayönü’nde faaliyet gösteren Nicosia Betting’e götürüp, doldurmuş olduğu 20 TL’lik kuponu, Nicosia Betting görevlisine bir adet 200 TL’lik banknotu verip, üzerinden de 180 TL nakit para alarak, sahtekarlıkla kredi temin ettiğini belirtti.

Erdelhun, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının bir ay önce KKTC’ye turist statüsünde giriş yaptığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve5 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.